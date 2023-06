Nations League, l'Olanda perde De Ligt: Koeman corre ai ripari

Brutte notizie per l'Olanda che perde De Ligt per infortunio. Il centrale difensivo salterà la Nations League, con gli orange che saranno impegnati domani contro la Croazia. La notizia interessa anche l'Italia, visto che l'Olanda è una potenziale avversaria in finale se gli azzurri riusciranno a battere la Spagna giovedì sera.