Argentina, Messi al Mondiale 2026? La sua risposta non piacerà ai tifosi

"The Last Dance". Quello in Qatar , finito in gloria, con ogni probabilità è stato l'ultimo mondiale giocato da Lionel Messi . Lo ha dichiarato lo stesso capitano dell' Argentina e campione del mondo durante un'intervista concessa al media cinese Titan Sports.

Messi parteciperà al Mondiale 2026? Ecco la sua risposta

"Penso di no. Questa è stata la mia ultima Coppa del Mondo. Vedrò come vanno le cose ma in linea di principio non parteciperò alla prossima Coppa del Mondo", le parole di Lionel Messi, campione del mondo con l'Argentina a Qatar 2022, in merito ad una sua eventuale partecipazione alla prossima Coppa del Mondo in programma in Messico, Stati Uniti e Canada nel 2026. Messi si è laureato campione del mondo alla sua quinta partecipazione ad un Mondiale. In precedenza aveva partecipato alle edizioni 2006, 2010, 2014, 2018 senza riuscire mai ad alzare la Coppa. Sono nel 2014 in Brasile ci andò parecchio vicino in finale contro la Germania, vinta dai tedeschi ai tempi supplementari grazie al gol di Gotze.