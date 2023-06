Problema muscolare per Maignan: la Francia non lo rischia

Francia, Maignan si ferma in allenamento per un problema muscolare

Maignan è stato costretto a sospendere l'allenamento di ieri con la Francia per un problema muscolare. Come riporta L''Equipe, non sembrerebbe nulla di grave, ma lo staff dei Bleus non ha intenzione di correre alcun rischio con il portiere rossonero. Solo questa mattina il ct della Francia, Didier Deschamps, prenderà una decisione in merito all'eventuale disponibilità di Maignan per la gara di questa sera contro Gibilterra, valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei. Deschamps, come detto, non ha intenzione di forzare la mano. Se Maignan non dovesse farcela, al suo posto potrà fare il suo esordio da titolare Brice Samba, portiere del Lens ed ex Nottingham Forest.