Hernanes scrittore: il Profeta propone nuova interpretazione della Bibbia

In Italia si è fatto apprezzare con le maglie di Lazio, Inter e Juve, ora continua a far parlar di sé per altri motivi, non per il calcio. Hernanes, il cui soprannome quando era calciatore lo ricordano tutti, il Profeta, ha proposto una nuova interpretazione della Bibbia. Lo hanno raccontato dal Brasile, a svriverlo è il portale Headtopics Brazil che racconta dell'ultima fatica letteraria, "La lettera del profeta", dell'ex centrocampista del campionato italiano, alle prese in questi giorni con presentazioni e autografi.