La grande eredità di Forleo per lo sport

ROMA - È stata una settimana importante per la Rai, contrassegnata da avvenimenti diversi tra loro ma pieni di significato. Ultima puntata della stagione di “Domenica In”, iniziata nel segno del ricordo di Pier Francesco Forleo , il Direttore dei Diritti Sportivi, scomparso improvvisamente venerdì scorso e che Mara Venier, nell’anteprima, ha salutato con grande commozione, legata com’era a lui, da oltre 18 anni compagno di vita della figlia, Elisabetta. Mara, in onda nonostante il lutto, ha confermato, come ha sottolineato l’Ad, Roberto Sergio , ospite dietro le quinte, “grande dedizione al programma, un appuntamento irrinunciabile di aggregazione leggera e di intrattenimento di qualità, che continuerà, con lei, anche nella prossima stagione”.

Forleo lascia un’eredità professionale importantissima che la Rai ha già avuto modo di raccogliere con la conclusione della trattativa con la Fifa, portata avanti con l’Ebu, organismo che riunisce le tv pubbliche europee, che garantirà la trasmissione free-to-air per l’Italia del Mondiale di calcio femminile, in programma tra luglio e agosto in Australia e Nuova Zelanda. Trasmetterà così tutte le sfide delle Azzurre di Milena Bertolini, oltre alla gara inaugurale, alle semifinali e alla finale, per un totale di 15 partite. E Rai ha annunciato anche l’acquisizione dei Mondiali di basket maschile, previsti a fine agosto in Indonesia, Giappone e Filippine, e degli Europei di basket femminili in corso in Israele e Slovenia.