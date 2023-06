Euro 2024, l'Inghilterra a valanga su Malta: Giroud trascina la Francia

Nella terza giornata delle sfide valide per le qualificazioni ad Euro2024, l'Inghilterra prende il largo nel gruppo C (quello che comprende l'Italia) imponendosi sul campo di Malta con un netto 4-0 . Nell'altra sfida del girone l'Ucraina batte la Macedonia del Nord . Netta vittoria anche per la Francia : i vice campioni del Mondo si impongono agevolmente (3-0) contro Gibilterra: in gol Giroud e Mbappè.

Tutto facile per l'Inghilterra

Dopo aver sconfitto Italia e Ucraina, l'Inghilterra batte anche Malta e resta saldamente in testa al gruppo C. Gli uomini di Soutghate si aggiudicano il match con un netto 4-0 grazie all'autorete di Apap e ai gol di Alexander-Arnold, Kane e Callum Wilson. Gli inglesi si portano a quota nove (dopo tre gare) in classifica, davanti al terzetto composto da Italia, Macedonia del Nord e Ucraina, che si è imposta 3-2 a Skopje nello scontro diretto. Per i padroni di casa rete di Elmas.

Giroud trascina la Francia

La Francia di Deschamps si impone nettamente sul campo di Gibilterra per 3-0, grazie a Giroud, Mbappè e ad un autogol di Mouelhi. Nello stesso girone la Grecia ha sconfitto 2-1 l'Irlanda. Vittoria anche per la Turchia (3-2 in Lettonia, in gol Under), per l'Armenia (4-2 in Galles), per la Finlandia (che ha sconfitto 2-0 la Slovenia, grazie ad una rete del centravanti del Venezia Pohjanpalo) e della Danimarca, che ha sconfitto 1-0 l'Irlanda del Nord. San MArino cade in casa contro il Kazhakistan (0-3), mentre Svizzera e Israele vincono 2-1 in casa di Andorra e Bielorussia. Reti bianche tra il Kosovo dell'ex laziale Muriqi e la Romania.