"Ancelotti ct del Brasile, è fatta: ufficialità entro fine mese"

ROMA - C'è la panchina del Brasile nel futuro di Carlo Ancelotti. O almeno Globo Esporte dà per certa la notizia dell'arrivo, ormai imminente, dell'allenatore italiano, attualmente al Real Madrid, come prossimo commissario tecnico dei verdeoro. Ancelotti ha un altro anno di contratto con i blancos: tuttavia secondo Tv Globo, l'ufficialità potrebbe arrivare a breve e Ancelotti dovrebbe prendere l'incarico a partire dal prossimo gennaio o immediatamente dopo la scadenza del contratto con il Real. In realtà, a meno che il Real a sorpresa non lo mandi via, Ancelotti concluderà la stagione a Madrid e poi sceglierà la nuova avventura. Il Brasile è in pole.