Courtois furioso, lite con Tedesco per la fascia a Lukaku: è caos in Belgio

Thibaut Courtois ha lasciato il ritiro del Belgio su tutte le furie. Il portiere del Real Madrid non ha accettato la decisione di non essere il capitano della sua nazionale, priva di De Bruyne, stella del City e prima scelta per essere capitano del Belgio . La fascia, infatti, è finita sul braccio di Lukaku , l’attaccante dell’Inter, che tra l’altro ha segnato il gol del pareggio contro l’Austria di Arnautovic.

Caos Belgio, Courtois furioso

Secondo quanto riporta il quotidiano Het Nieuwsblad, Courtois non si è presentato in hotel. Nonostante le rassicurazioni da parte dello staff della nazionale, l’estremo difensore ha preso la sua decisione facendo esplodere il caos nello spogliatoio del Belgio. Del resto, Tedesco aveva annunciato che sarebbe stato proprio Courtois il capitano contro l’Estonia, dopo il pari con l'Austria. Tra i due, sempre secondo Het Nieuwsblad, c'è stato un confronto che però non è servito per ricucire lo strappo. Niente fare, nel prossimo turno di qualificazione all'Europeo, tra i pali ci andrà Matz Sels.

Courtois-Tedesco, colloquio fino alle 4 del mattina

Courtois ha ormai preso la sua decisione, lasciando il ritiro del Belgio. A nulla è servito l'intervento del ct Domenico Tedesco che, secondo quanto riportato dai media locali, ha avuto un colloquio fino alle 4 di mattina con il portiere. A Courtois era stato anche offerto tempo per riflettere sulla situazione, ma alla fine ha deciso di lasciare il ritiro, furioso per la scelta di Lukaku come capitano.