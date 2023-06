Croazia, l'appello di Dalic a Modric: "Non ha ancora completato il lavoro"

Croazia, le parole del ct Dalic su Modric

Al ritorno della nazionale croata a Zagabria dopo il ko ai rigori nella finale di Nations League contro la Spagna, il ct Dalic è stato piuttosto chiaro su Modric: "Abbiamo bisogno di lui, questa è una generazione che non ha ancora completato il lavoro". Il 37enne centrocampista del Real Madrid, assieme ai vari senatori come Brozovic e Perisic, è stato uno dei grandi protagonisti della Croazia di questi ultimi anni, raggiungendo risultati importanti come il secondo posto ai Mondiali in Russia nel 2018 e il terzo posto lo scorso anno in Qatar. L'occasione di alzare un trofeo con la sua nazionale è sfumata solo ai rigori nella finale di Rotterdam in Nations League contro le Furie Rosse. Lo stesso Modric, a fine gara, ha fatto sapere di aver già presto una decisione, che però non sarà annunciata a breve. "Ieri è stato piuttosto emozionante per lui - ha detto Dalic -. Lasciatelo riposare e ci dirà cosa ne pensa".