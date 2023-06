Roma e Milan a sostegno dei calciatori italiani con paralisi: l'iniziativa

Una bellissima iniziativa quella per la quale si sono schierate in prima linea Roma e Milan . Le due società infatti si sono impegnate nel sostenere un progetto importantissimo che riguarda bambini e adolescenti , dagli 11 ai 16 anni, affetti da paralisi celebrale che per la prima volta parteciperanno al 'Cp Soccer Golbal Camp & Torunament' che si svolgerà negli Stati Uniti. I ragazzi italiani parteciperanno al torneo indossando la divisa azzurra donata appunto dai due club.

Halliwell: "Orgogliosi di accogliere i giocatori italiani"

I calciatori porvengono da diverse zone dell'Italia e viaggeranno insieme ai rappresentanti della fondazione Fightrhestroke per partecipare al torneo che prenderà il via dal 24 al 26 giugno ad Ann. "Questo sarà il nostro camp più grande di sempre, con circa 90 partecipanti tra campeggiatori, concorrenti adulti e personale di supporto. Siamo orgogliosi di accogliere anche i giocatori più giovani della squadra Italiana, che si uniranno alle squadre nazionali dall'Inghilterra e dai Paesi Bassi, e gareggeranno anche con i giocatori della squadra paralimpica nazionale degli Stati Uniti. Il nostro piano è di ospitare ogni anno sia un camp che un torneo che riunisca giocatori di calcio con paralisi cerebrale di tutte le età e provenienti da tutto il mondo, per una settimana di competizione e cameratismo, celebrando sia le nostre esperienze comuni che le nostre identità culturali uniche", queste le parole di Eli Halliwell, promotore dell’iniziativa insieme ad Ashley Hammond e Jacqueline Chen, fondatori dell’organizzazione CP Soccer US.