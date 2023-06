La Scozia batte la Georgia per 2-0: Kvara sbaglia un rigore

GLASGOW (Scozia) - Quattro vittorie in altrettante partite. La Scozia allunga il passo e mette tutte le proprie avversarie in fila. La vittoria per due a zero ai danni della Georgia ottenuta ad Hampden Park consolida il primato in classifica della selezione britannica che resta a punteggio pieno. I padroni di casa segnano un gol per tempo: vantaggio firmato da McGregor dopo sei minuti, raddoppio in avvio di ripresa di McTominay. La sfida - giocata sotto una pioggia battente - era stata momentaneamente sospesa dall’arbitro - con la Scozia in vantaggio per uno a zero - per impraticabilità di campo.