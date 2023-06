Seredova, la rivelazione sul matrimonio: "Ad una serata da Bonucci..."

Seredova: "La proposta prima di una serata da Bonucci"

Seredova ha raccontato così la sera in cui le è stato chiesto di sposarsi: "Era prima di una serata con amici. Secondo me lo ha fatto in quel momento perché ero truccata, pettinata, voleva che fossi carina. È stata una richiesta talmente spontanea che non abbiamo nemmeno una foto di quel momento. Non mi aspettavo il matrimonio. La mia priorità in quel momento era l’equilibrio familiare. Quando me lo ha chiesto mi sono commossa vedendo la felicità dei nostri amici. Abbiamo capito quante persone meravigliose tifassero perché questa storia andasse a buon fine". Lo stesso Nasi ha poi aggiunto alcuni dettagli su quella serata: "Ho fatto la proposta ad Alena in una situazione bella, perché eravamo ospiti di una coppia di amici che stava rinnovando le proprie promesse di matrimonio (Leonardo Bonucci e la moglie Martina, ndr). Ero tranquillo, l’unica incognita era che lei mi potesse dire di no. Alena non è prevedibile, quindi sono andato deciso, non se lo aspettava minimamente".