Coppa del Mondo per club negli Stati Uniti: c'è l'ok della Fifa

Il Consiglio della FIFA ha nominato all'unanimità gli Stati Uniti come sede della nuova e ampliata Coppa del Mondo per Club FIFA a 32 squadre che si svolgerà nel 2025, durante la riunione tenutasi in videoconferenza dalla sede della FIFA. Il processo di selezione della sede ha preso in considerazione i requisiti infrastrutturali e di servizio, nonché gli obiettivi strategici più ampi per il torneo. La decisione è stata presa in base alla posizione degli Stati Uniti come leader comprovato nell'organizzazione di eventi globali e perché permetterebbe alla FIFA di massimizzare le sinergie con la realizzazione della Coppa del Mondo FIFA 2026, a vantaggio di entrambi i tornei e dello sviluppo del calcio nella regione nordamericana. Come prossimo passo, la FIFA si impegnerà con le parti interessate per finalizzare le date, le sedi e il calendario delle partite di questo nuovo torneo.

Fifa, le parole del presidente Infantino

"La Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 sarà l'apice del calcio professionistico maschile di club e, grazie alla presenza delle infrastrutture necessarie e al grande interesse locale, gli Stati Uniti sono l'ospite ideale per dare il via a questo nuovo torneo globale", ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino. "Con alcuni dei migliori club del mondo già qualificati, i tifosi di ogni continente porteranno la loro passione e la loro energia negli Stati Uniti tra due anni per questa significativa pietra miliare nella nostra missione di rendere il calcio veramente globale".

L'assegnazione degli slot per confederazione e i principi chiave dell'accesso sono già stati confermati dal Consiglio della FIFA all'inizio di quest'anno.

Coppa del Mondo FIFA 2030, processo di candidatura

Per garantire un'ulteriore consultazione con tutte le principali parti interessate, in relazione alla Coppa del Mondo FIFA 2030 che segnerà il centenario del torneo di calcio maschile, il Consiglio FIFA ha deciso di posticipare il lancio formale del processo di candidatura. Pertanto, il relativo regolamento di gara sarà presentato per l'approvazione alla prossima riunione del Consiglio FIFA, prevista per settembre/ottobre 2023, e il processo di candidatura sarà lanciato ufficialmente in seguito. Anche la prevista nomina dell'ospitante (o degli ospitanti) da parte del Congresso FIFA si sposterà dal terzo trimestre 2024 al quarto trimestre 2024.

Il Consiglio della FIFA ha inoltre approvato il documento Overview of Hosting Requirements for the FIFA World Cup 2030, preparato dall'amministrazione della FIFA per consentire a tutte le associazioni affiliate interessate di comprendere meglio i requisiti per ospitare la competizione, anche per quanto riguarda le infrastrutture necessarie, il quadro giuridico che deve essere stabilito e gli obiettivi ambientali e sociali che dovrebbero essere perseguiti.

Coppa del Mondo 2026, il regolamento per le eliminatorie

Il Consiglio della FIFA ha approvato anche il Regolamento per la competizione preliminare della Coppa del Mondo FIFA 2026™?, che prenderà il via nel settembre 2023. "Con 48 squadre che parteciperanno alla prossima Coppa del Mondo FIFA, il torneo avrà un impatto senza precedenti sul calcio mondiale, soprattutto perché un maggior numero di nazioni avrà l'opportunità di assicurarsi un posto per brillare sul palcoscenico globale", ha dichiarato il presidente Infantino.

Sedi dei congressi e dei tornei Fifa

Il Consiglio della FIFA ha inoltre confermato che il 74° Congresso della FIFA, che si terrà il 17 maggio 2024, sarà ospitato a Bangkok, in Thailandia.

Il Consiglio ha anche nominato l'Indonesia come sede della Coppa del Mondo FIFA U-17 2023, la Colombia come sede della Coppa del Mondo FIFA U-20 femminile 2024, la Repubblica Dominicana come sede della Coppa del Mondo FIFA U-17 femminile 2024 e l'Uzbekistan come sede della Coppa del Mondo FIFA Futsal 2024. Il calendario delle rispettive competizioni sarà confermato a tempo debito.

Le date della FIFA Beach Soccer World Cup 2023, che si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti, sono state spostate dal 16-26 novembre 2023 al 15-25 febbraio 2024.