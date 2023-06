Taylor confermato tra gli arbitri Elite: la decisione ufficiale della Uefa

ROMA - Anthony Taylor confermato nella categoria 'Elite' degli arbitri europei. Questa la decisione dell'Uefa, che ha ufficializzato gli organici in vista della prossima stagione lasciando in prima fascia il direttore di gara inglese ferocemente contestato da José Mourinho (quattro i turni di squalifica rimediati per questo) dopo la finale di Europa League persa ai rigori dalla Roma contro il Siviglia a Budapest.