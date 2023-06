Cremona, dedicato un murale a Vialli: l'omaggio è emozionante

Il volto di Gianluca Vialli è stato immortalato nella sua Cremona , in un murale realizzato all'oratorio Cristo Re. Si tratta di un luogo particolare, visto che si tratta proprio dove il compianto calciatore di Juve e Sampdoria ha mosso i primi calci al pallone.

Il murale dedicato a Vialli

L'immagine vede Vialli ai tempi della Cremonese, quando cominciò la propria carriera tra i professionisti in C1 e B prima dell'approdo alla Sampdoria. Un omaggio per renderlo ancora di più immortale, attraverso cui i ragazzi di oggi e le future generazioni avranno modo di prenderlo da esempio soprattutto per i valori umani, inseguendo poi il sogno di diventare calciatori.