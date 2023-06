Mbappé disperato, il suo tweet è straziante: "Fa male"

Mbappé affranto, il tweet pieno di dolore

Mbappé ha deciso di esprimere tutta la sua vicinanza ai familiari di Naël, un 17enne colpito a morte da un poliziotto dopo aver tentato di superare un posto di blocco a Nanterre, comune francese a nord-ovest di Parigi. Affranto per la notizia, l'attaccante del Psg ha postato poche ore fa un tweet straziante: "Mi sento male per la mia Francia. È una situazione inaccettabile. Tutti i miei pensieri sono con la famiglia e i cari di Naël, questo piccolo angelo che se n'è andato troppo presto". Anche il difensore del Barcellona, Jules Koundé, ha voluto mandare un messaggio nella giornata di ieri in merito all'accaduto. Adesso l'agente di polizia è in custodia per omicidio colposo. A Parigi ieri sono state arrestate 13 persone per le proteste e i disordini dopo la notizia della morte del giovane Naël.