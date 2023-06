De Zerbi maestro a Coverciano: lezione agi allievi del corso Uefa Pro

A lezione di De Zerbi a Coverciano, ecco tutti i corsisti del corso Uefa Pro

“Vi conosco quasi tutti, tra ex giocatori e docenti del Settore Tecnico, e in queste ore insieme vi dirò tutto quello che vorrete sapere, senza filtri”, ha così iniziato la sua lezione Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, a Coverciano davanti ai corsisti del corso Uefa Pro. Il tecnico nativo di Brescia, che è riuscito a qualificare i Seagulls in Europa League, ha risposto alle domande degli allievi e mostrato video di allenamenti e fasi di gara. Ultima settimana di corso per i corsisti, che lunedì scorso hanno potuto seguire la lezione tenuta da Maurizio Sarri, allenatore della Lazio. Tra i corsisti volti noti e campioni del mondo come Marco Amelia, Andrea Barzagli e Daniele De Rossi. Presenti anche Raffaele Palladino, allenatore del Monza, il match analyst della Nazionale italiana, Simone Contran, Alberto Aquilani, Luca Belingheri, Vincent Cavin, Manuel Cordeiro, Emilio De Leo, Daniele Di Donato, Francesco Farioli, Daniele Gastaldello, Manuel Iori, Abdoulay Konko, Filippo Lorenzon, Antonio Nocerino, Matteo Paro, Bruno Trocini, Felice Tufano e Gennaro Volpe.