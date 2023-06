Messi debutta come attore: la scena è già virale

Dal calcio al cinema è un attimo, verrebbe da dire. E se in campo ha divertito tantissimi tifosi di tutto il mondo, chissà che in tv non faccia altrettanto. Tutto vero, Lionel Messi ha debuttato come attore nella commedia drammatica argentina "Los Protectores" . È apparso nei panni di se stesso, in una scena di cinque minuti in cui riceve una visita a Parigi da tre agenti di calcio per discutere di un progetto a sostegno dei giovani giocatori che competono in diversi club europei. E adesso anche per lui ultimi giorni di vacanza: l'argentino infatti, a luglio, dopo la scadenza del contratto col Psg (30 giugno), si unirà alla sua nuova squadra: l'Inter Miami.