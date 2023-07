Galliani svela il primo incontro con Berlusconi: c'entra il Monza

Momento difficile quello che sta attraversando Adriano Galliani dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi con cui negli ultimi anni ha raggiunto anche quello che da sempre era il suo sogno: vedere il Monza in Serie A come ha rivelato nell'intervista rilasciata a Sky Sport: "Io sono nato a Monza, quando ho incontrato Silvio Berlusconi il primo novembre 1979 gli ho detto che ero disponibile a lavorare giorno e notte ma dovevo poter seguire il Monza. Io ero uno dei proprietari del Monza prima di conoscere Berlusconi. La mia passione è il Monza e finché non mi cacciano resterò a fare qualunque cosa per la squadra della città in cui sono nato, che la mia mamma mi portava a vedere. Io ho perso mia madre a 14 anni, a 5, 6, 7, 8 andavo a vedere le partite con la mia mamma che sognava che un giorno il Monza sarebbe andato in Serie A. Grazie a Silvio Berlusconi, dopo 110 anni, il Monza è andato in Serie A".