Diritti tv Serie A, rifiutate le offerte: c'è una nuova data

Si è conclusa con un nulla di fatto l'Assemblea della Lega di Serie A, che si era riunita per l'assegnazione dei diritti audiovisivi 2024-2029. I rappresentanti delle venti società italiane iscritte al massimo campionato, non hanno accettato le offerte presentate dai broadcaster per i diritti TV del campionato di Serie A a partire dalla stagione 2024-25. I club hanno deciso di estendere le trattative private. Il prossimo appuntamento è fissato per il 14 luglio.