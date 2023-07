Malagò, il commovente ricordo per D'Amico: "Era ben voluto da tutti"

Malagò: "D'Amico? Tra noi buon rapporto"

Il presidente del Coni sottolinea che "la sua generazione è la stessa mia, al di là di quelli che sono gli aspetti del tifo. In quel periodo non c'erano le televisioni, c'era 90° Minuto e La Domenica Sportiva. Chi era appassionato di calcio finiva per abbonarsi a entrambe le squadre di Roma per poterle andare a vedere. Malagò poi racconta il suo legame con D'Amico: "Tra noi due c'era un rapporto molto buono, soprattutto grazie a Michele Plastino ci siamo visti per una vita, commentando il calcio e non solo". Il numero uno del Coni ricorda anche le qualità dell'ex bandiera della Lazio nelle vesti di opinionista televisivo: "Lo faceva in modo elegante, ma anche critico".