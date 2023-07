Arbitri, la svolta degli audio Var in tv: c'è una novità importante

La vera novità arbitrale della prossima stagione saranno gli audio, le conversazioni fra arbitro e VAR (le aveva invocate anche Mourinho, e non solo), che verranno fatti ascoltare probabilmente fra lunedì e martedì, con tanto di spiegazione tecnica e contraddittorio. «Gli audio sono a disposizione della Figc e della Lega, le immagini di Dazn ora e di chi si aggiudicherà i diritti per il futuro» ha detto il presidente della Figc, Gravina, aggiungendo: «Lo faremo perché non abbiamo nulla da temere, né noi, né l’Aia, né gli arbitri. Vogliamo che ci sia la massima trasparenza possibile».