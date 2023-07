Europei U19, Gruppo B: Norvegia-Grecia 5-4, ora Islanda-Spagna

TA' QALI (MALTA) - Dopo i successi dell'Italia ( 4-0 ai padroni di casa di Malta ) e del Portogallo (2-0 alla Polonia) nel Gruppo A degli Europei Under 19, arriva anche quello della Norvegia che batte 5-4 la Grecia e si prende la vetta del secondo raggruppamento in attesa di Islanda-Spagna (in programma alle 21:15 di oggi, martedì 4 luglio).

Norvegia-Grecia 5-4: gol ed emozioni al Centenary Stadium

Una sfida che sembra già chiusa già nel primo tempo quella del 'Centenary Stadium' di Ta' Qali, dove i norvegesi vanno all'intervallo sul 5-0 grazie al gol di Roaldsoy (6'), alla doppietta di Odegard (15' e 44') e alle reti di Flataker (18') e Skogvold (36'). Di fronte a un passivo così largo la Grecia non molla comunque ma non le bastano i due acuti di Tzimas a inizio ripresa (51' e 81') e quelli di Stavropoulos (80') e Kalogeropoulos (95') per strappare il pareggio: finisce 5-4 per la Norvegia che inizia così alla grande il suo Europeo.