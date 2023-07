Ancelotti ct del Brasile: frecciata al veleno del presidente Lula

Lula, presidente del Brasile, ha contestato la decisione di nominare nel 2024 Carlo Ancelotti nel ruolo ambitissimo di commissario tecnico della nazionale verdeoro. "Non è mai stato l'allenatore dell'Italia. Perché non risolve il problema dell'Italia, che non ha giocato nemmeno l'ultimo Mondiale?", si è domandato Lula durante un'intervista al canale SBT. Parole pesanti quelle del presidente nei confronti di Ancelotti. Che non sanno di benvenuto per l'allenatore che al momento guida il Real Madrid e che in carriera ha vinto di tutto e di più.