Sabatini, botta e riposta con Nainggolan: "Radja, mi prendi per il c...?"

Scherzoso botta e risposta sui social tra Walter Sabatini e Radja Nainggolan . I due si conoscono e sono amici. Il dirigente che due anni fa ha salvato la Salernitana ha scritto un post in lingua inglese su Instragram dove annuncia di aver fondato un'agenzia di consulenza. Inoltre, cerca dei collaboratori che lo possano aiutare a scovare nuovi talenti e giocatori forti in ogni angolo del mondo. Sabatini ha chiuso “l'annuncio“ con un “scusate per il mio inglese“.

Sabatini e Nainggolan scherzano sui social

Tra i commenti ricevuti spicca quello di Nainggolan: “Very good english“. Immediata la contro risposta di Sabatini al centrocampista svincolato con un passato tra Roma, Inter e Cagliari, che con ironia ha scritto: “Radja mi prendi per il c..o? Se va bene per te va bene per chiunque”. E giù centinaia di like e commenti.