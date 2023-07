Dazn Group, siglata partnership con Daimani

LONDRA (Regno Unito) - DAZN Group, piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo, annuncia oggi di aver siglato una partnership strategica con DAIMANI, finalizzata allo sviluppo e al lancio di un marketplace globale dedicato alla vendita di biglietti di eventi sportivi in app. L’accordo con DAIMANI rappresenta una tappa significativa nel percorso di innovazione continua intrapreso da DAZN, che vede la piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo impegnata nell’aggregare in un'unica applicazione tutti i contenuti, servizi e prodotti legati allo sport, con l’obiettivo di offrire agli appassionati un’esperienza di tifo sempre meno frammentata. Sfruttando la tecnologia DAIMANI , DAZN integrerà in app un marketplace dove sarà possibile acquistare un’ampia gamma di biglietti e pacchetti hospitality per eventi sportivi. Gradualmente si otterrà un’integrazione sistemica sempre più profonda, caratterizzata da acquisti one-click, portafoglio condiviso e percorsi personalizzati per gli utenti, a cui verranno segnalati eventi rilevanti, promozioni mirate e offerte speciali per le partite della loro squadra del cuore. Il mercato globale dei biglietti sportivi è valutato in 40 miliardi di dollari all'anno : DAZN, grazie al suo ampio pubblico formato da appassionati di sport e ai rapporti consolidati con le principali leghe calcistiche e con NFL, NBA, Formula 1 e MotoGP, può rappresentare un unicum nel mercato.

Inizialmente, nel nuovo marketplace - che sarà lanciato in una prima fase nel Regno Unito, in Germania, Italia e Spagna – sarà possibile acquistare tramite DAZN un’ampia gamma di biglietti e pacchetti hospitality per eventi sportivi, tra cui quelli per UEFA EURO 2024™ - disponibili grazie al ruolo di DAIMANI, che è membro di 2024 Hospitality Experience AG Group, l’Hospitality Provider ufficiale del torneo – e quelli per la Rugby World Cup 2023, per la quale DAIMANI è International Official Hospitality Agent. Nel marketplace particolare attenzione sarà data alla vendita dei biglietti di campionati sportivi ed eventi di cui DAZN detiene i diritti di trasmissione, con un servizio accessibile, adeguato e facile da usare. Quella con DAIMANI rappresenta l'ultima di una serie di integrazioni di prodotto che avvicinano DAZN a diventare la destinazione finale per gli appassionati di sport: un luogo in cui i fan possono accedere a tutto ciò che desiderano, dallo streaming sportivo in diretta, alle notizie, dalle analisi agli highlights, fino alle scommesse, all’acquisto di biglietti per eventi e all'e-commerce.

Con l’accordo siglato oggi, a DAZN è riservata la possibilità di entrare nel capitale di DAIMANI. Shay Segev, CEO di DAZN Group, ha dichiarato: "Il panorama dell'intrattenimento sportivo oggi è estremamente frammentato, con un numero crescente di app e proprietari di contenuti. DAZN sta costruendo una super app di facile fruizione per gli appassionati - un'unica piattaforma dove potersi godere il gioco in diretta e accedere a un'intera gamma di prodotti e servizi legati allo sport, con un unico account e un unico portafoglio per guardare, giocare, chattare, effettuare transazioni e scommettere. La partnership con DAIMANI segna il nostro ingresso nel settore del ticketing a livello internazionale: una grande opportunità, per noi e per i nostri clienti". Max Mueller, CEO di DAIMANI, ha dichiarato: "Per noi si tratta di una grande opportunità: la partnership fornisce ai tifosi una soluzione end-to-end, intuitiva e facile da usare, nel rispetto della mission di DAIMANI: rendere gli eventi sportivi più accessibili ai fan e ai consumatori”.