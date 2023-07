Cristiano Ronaldo investe nel mercato degli orologi di lusso: i dettagli

La passione di Cristiano Ronaldo per gli orologi di lusso non è un mistero. Più volte in campione portoghese ha mostrato la sua impressionante collezione, facendo parlare di sè. Ora ha deciso anche di investire in Chrono24, il marketplace degli orologi di lusso, tramite la sua azienda. "Essendo un collezionista di orologi di lunga data e utente abituale di Chrono24 è per me un piacere associarmi all’azienda", le parole di CR7 in un comunicato ufficiale.