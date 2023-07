I soldi arabi benedetti per i vivai

Abbasso gli arabi brutti e cattivi . Anzi, ricchi, troppo ricchi. Vergogna. Ci comprano. Si comprano tutto e tutti. Sembra d’esser tornati al dopoguerra, ai tempi della lotta ai padroni, quando qualcuno ti faceva sognare un paradiso coi baffoni e poi - ricordo come fosse oggi - ti pigliavano in giro cantandoti in faccia «vi daremo la luce nei campi, lavorerete di giorno e di notte…». Ironici? Satirici? Arrivai a Berlino Est, Alexanderplatz, e disturbato nel sonno vidi dalla mia camera dell’International Hotel decine di muratori che tiravano su piani di un palazzo durante la notte. Ironia? Satira? Sono nato vicino a Sarsina e Tito Maccio Plauto è romagnolo come me da duemiladuecentosettantatré anni, e ha scritto - fra tante cose - l’Asinaria, “La commedia degli asini” che vorrei dedicare ai tanti lamentevoli interpreti di un sovranismo bislacco: invece di difendere orgogliosamente la beatificazione monetaria del pedatore nostrano (ahimè più esotico che italico, ma di serie A) fatta dagli Arabi con accompagnamento di baiocchi - tanti tanti - per presidenti o faccendieri pieni di debiti, ecco le prefiche della tastiera, del video e del putipù strapparsi le vesti. “Ci hanno rubato Milinkovic-Savic! Come faremo?” - piangono i disperati - immagino tifosi juventini - mentre Claudio Lotito il Grande intasca ridendo quaranta milioni.

Le parole di Ceferin

Scrivevo, tanto tempo fa, entrando nel mio antico Gallia dove ho vissuto da poveraccio l’istessa dolce vita del Principe Lanza di Trabia, che neanche lui avrebbe sgradito la nuova proprietà araba - la stessa della Costa Smeralda e ammennicoli vari - se non altro perché da siciliano vero avrebbe apprezzato l’antica magistrale eredità di quel popolo che ha lasciato segni tangibili di civiltà in Trinacria. Vedi oggi il Palermo. Perbacco, devo immaginare che certi toni scandalizzati dei perbenisti siano un po’ razzisti? Ho già dovuto difendere i cinesi, anche loro maltrattati quando han preso a diffondere nell’Italietta - accusata d’essere in nero e invece è in rosso - centinaia di milioni. E invece oggi proprio i nuovi investitori, gli arabi, stanno aiutandoci, pagando in oro l’argento. Non perché siano fessi, solo perché dopo Qatar 22 vogliono competere con noi. E appena Genius Ceferin gli ha fatto la lezione («Tutti questi soldi spesi per gli stipendi - ha detto - sono un errore per il calcio arabo perché dovrebbero investire nelle accademie, far crescere gli allenatori e i loro stessi calciatori, acquistare giocatori a fine carriera è un errore che pagheranno») si sono immediatamente aggiornati: tié, non c’è solo Ronaldo, ecco Ruben Neves, portoghese di 26 anni, dal Wolverhampton, 55 milioni agli inglesi, 25 a lui. Il denaro non fa la felicità, ma aiuta a far nascere un campionato vero, mica come quello del mio amico Chinaglia, in Usa, dove il Cosmos di Long John, Beckenbauer e Pelé più che una squadra pareva un museo.

I soldi arabi nei vivai italiani

E via con Benzema, Brozovic, Firmino, Koulibaly, Kantè. Niente italiani, per ora: perché? Perché a forza di comprare stranieri non abbiamo appetibili bellezze locali. Come fare? Presidenti in bolletta, date retta voi a Ceferin: con i soldi che prenderete dagli arabi investite nei vivai, nelle accademie, fate crescere gli allenatori e i loro calciatori. Si creeranno nuovi talenti nostrani, si nobiliterà un campionato svalutato e un’intelligenza calcistica obnubilata dall’incompetenza.