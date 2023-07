Messi, nuova vita a Miami: fa la spesa al supermercato

MIAMI (Stati Uniti) - “Sarà davvero lui?", avranno pensato i clienti di un supermercato in Florida. La risposta? Affermativa. Leo Messi, dopo essere sbarcato negli States, ha iniziato una nuova vita a Miami calandosi nella realtà più vera, nelle cose piccole di tutti i giorni. Quindi, l'asso argentino ha indossato pantaloncini corti e maglietta nera per andare a fare la spesa con la massima tranquillità, come un comune mortale.