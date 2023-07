Roma, le parole di Aouar dopo la Boreale: "Mi ispiro a Zidane e Totti e su Mourinho..."

La Roma vince contro la Boreale 4-0 . La partita, caratterizzata da un dominio incontrastato giallorosso, come ci si poteva aspettare, ha visto come protagonisti Pagano, Solbakken, El Shaarawy e Aouar che sono andati tutti in gol. Proprio quest'ultimo al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni...

Tutte le dichiarazioni di Aouar dopo Roma-Boreale

Primo gol in giallorosso con la maglia della Roma in amichevole, cosa pensi?

"Si molto bene ma è solo la prima partita. È un onore per me indossare la maglia della Roma e segnare un gol. Sto ancora lavorando per questa stagione."

Quanto ha influito lavorare con Mourinho nella Roma?

"È un onore per me, il mister è un grande allenatore e può aiutarmi molto. Sono pronto per il mister."

Mourinho ci ha abituato a lanciare molti giovani nel corso degli anni, quali sono le tue impressioni su Pagano che nella lavagnetta è comparso vicino a te?

"È un buon giocatore, ha grande ambizione ed è un bene della squadra."

Complimenti per il tuo italiano, se ti dovessi descrivere ai tifosi della Roma c'è un giocatore a cui ti ispiri?

"L'italiano è ancora difficile, è sempre difficile parlare per me ma sono un giocatore di squadra. Posso giocare in molte posizioni e mi ispiro a Zidane, Iniesta e Totti. Voglio diventare un grande giocatore come loro."

Lo scorso anno è mancato il gol alla Roma, pensi di poter aiutare in fase realizzativa?

"Si posso ma non è il primo lavoro, ma posso segnare molti gol. Vedrò come fare per aiutare la squadra."