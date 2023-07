Dazn, dai pass alle piattaforme: le novità nella stagione 2023-24

MILANO - In vista della prossima stagione sportiva 2023-2024, si sono rafforzati in questi mesi gli investimenti tecnologici di DAZN sull’infrastruttura e si differenziano ulteriormente le modalità di sottoscrizione e visione del servizio. Dopo l'introduzione del pagamento in 12 rate mensili di pari importo, viene lanciato il Pass Annuale con pagamento in un’unica soluzione per tutti gli abbonamenti (Start, Standard e Plus) che permette un risparmio significativo rispetto alla sottoscrizione mensile mentre si ampliano, grazie all’accordo siglato con tivùsat, le modalità di visione per consentire a tutti i tifosi una maggiore flessibilità di accesso alla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo.

Nuovi investimenti sull'infrastruttura

A seguito degli investimenti tecnologici fatti a partire dalla stagione 2021-2022 e il recente lancio del Network Operation Center italiano, DAZN continua a rafforzare, potenziandola, l’infrastruttura di trasmissione proprietaria DAZN EDGE per stabilizzare ancora di più la trasmissione sul territorio italiano e offrire un’esperienza in continuo miglioramento. Se da una parte la capacità complessiva di DAZN EDGE verrà incrementata per aumentare il traffico che passerà sulle cache proprietarie di DAZN, dall’altra si interverrà in termini di capillarità sul territorio, potenziando la copertura in Sardegna e l’interconnessione nei principali Internet Exchange italiani per un ulteriore miglioramento della connessione anche con i piccoli operatori regionali di telecomunicazione.

L’offerta sportiva di DAZN

L’offerta editoriale completa di DAZN include il calcio italiano dalla Serie A TIM, di cui 266 partite in esclusiva e 114 in co-esclusiva, tutta la Serie BKT, LaLiga spagnola in esclusiva, tutta l'Europa League e il meglio della Conference League. Senza dimenticare le migliori competizioni di basket italiano ed europeo, gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD come il tennis con i tornei prestigiosi dell’Australian Open e Roland Garros e il ciclismo dal Giro d’Italia alla Vuelta, la UEFA Women's Champions League, i canali tematici di Juventus, FC Internazionale e AC Milan, gli imperdibili incontri della UFC e Boxe, i programmi di approfondimento Tutti Bravi dal Divano, Sunday Night Square e SuperTele, contenuti originali DAZN e molto altro.

Più flessibilità commerciale

DAZN Start – a partire da 7€ al mese

Sottoscrivendo il nuovo Piano Annuale con pagamento in un’unica soluzione a 89,99€ (circa 7€ al mese, con un risparmio annuale di circa 77€), gli abbonati potranno risparmiare il 46% rispetto al Piano Mensile che è disponibile a 13,99€ al mese. E per chi fosse interessato a mantenere la sottoscrizione a un prezzo in linea con quello passato, potrà optare per il Piano Annuale con pagamento in 12 rate mensili a 9,99€ (risparmi 48€) che consente un pagamento mensile fisso per la durata di 12 mesi. L’abbonamento Start permette di registrare fino a 4 dispositivi all’App DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet. Con il pacchetto Start i tifosi possono seguire tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai ed europeo con Eurolega ed Eurocup, l’NFL, il meglio del fighting internazionale con la grande boxe e l’UFC, il calcio femminile con la UEFA Women’s Champions League e molto altro ancora.

DAZN Standard – a partire da 25€ al mese

Col nuovo Piano Annuale con pagamento in un’unica soluzione a 299€ (circa 25€ al mese, con un risparmio annuale di oltre 190€), gli abbonati DAZN risparmieranno il 39% rispetto al Piano Mensile che è disponibile a 40.99€ euro al mese. In aggiunta, sostanzialmente in linea con la scorsa stagione, il Piano Annuale con pagamento in 12 rate mensili a 30,99€ (risparmi 120€) che consente un pagamento mensile fisso per la durata di 12 mesi. Il piano Standard permette di registrare fino a 6 dispositivi all’App DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet. Con il pacchetto Standard i tifosi possono seguire il grande calcio con tutta la Serie A TIM e tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League, il meglio della Conference League, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women’s Champions League e altre internazionali come le coppe inglesi, FA Cup e Carabao Cup. L’offerta comprende anche il basket italiano con la Serie A UnipolSai ed europeo con Eurolega ed Eurocup, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale. Senza dimenticarsi dei canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, i programmi di approfondimento Tutti Bravi dal Divano, Sunday Night Square e SuperTele, contenuti originali DAZN e molto altro.

DAZN Plus – a partire da 37€ al mese

Col nuovo Piano Annuale con pagamento in un’unica soluzione a 449€ (circa 37€ al mese, con un risparmio annuale di oltre 220€), gli abbonati DAZN risparmieranno il 40% rispetto al Piano Mensile che è disponibile a 55.99€ euro al mese. In alternativa gli abbonati potranno sottoscrivere il Piano Annuale con pagamento in 12 rate mensili a 45,99€ (risparmi 120€) che consente un pagamento mensile fisso per la durata di 12 mesi. L’abbonamento Plus consente di registrare fino a 7 dispositivi all’App DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi anche se non connessi alla stessa rete internet. Con il pacchetto Plus i tifosi possono seguire il grande calcio con tutta la Serie A TIM e tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League, il meglio della Conference League, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women’s Champions League e altre internazionali come le coppe inglesi, FA Cup e Carabao Cup. L’offerta comprende anche il basket italiano con la Serie A UnipolSai ed europeo con Eurolega ed Eurocup, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale. Senza dimenticarsi dei canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, i programmi di approfondimento Tutti Bravi dal Divano, Sunday Night Square e SuperTele, contenuti originali DAZN e molto altro.

Più flessibilità di visione

Il grande sport trasmesso da DAZN diventa ancora più accessibile, con diverse modalità di fruizione: non solo live streaming direttamente tramite l’app, ma anche attraverso il satellite o digitale terrestre. Oltre al canale Zona DAZN sul 214 di Sky, dalla prossima stagione gli abbonati a DAZN che decideranno di attivare anche Zona DAZN, potranno seguire gli eventi anche al canale 214 del telecomando tivùsat - la piattaforma satellitare gratuita presente in maniera capillare sul territorio italiano grazie al recente accordo di distribuzione siglato. E ancora, per chi non dovesse avere accesso alle piattaforme satellitare e volesse affiancare alla flessibilità della visione in streaming la visione tradizionale potrà seguire lo sport tramite DAZN TV Box, il decoder di DAZN che abilita la visione del canale sul digitale terrestre e che per la nuova stagione sarà acquistabile ad un prezzo speciale fino a esaurimento scorte. Il costo per l’acquisto sarà di 19.99€, più costi di spedizione.