Milan-Real, paura per Hislop: crolla a terra durante la diretta

PASADENA (CALIFORNIA) - Attimi di paura allo stadio Rose Bowl di Pasadena dove si è svolta l'amichevole tra Real Madrid e Milan, vinta dai Blancos in rimonta per 3-2. Poco prima del fischio d'inizio del match l'ex portiere del West Ham, Newcastle e Portsmouth, Shaka Hislop, oggi commentatore per Espn ha infatti avuto un malore.