Dani Alves, la moglie Joana pubblica le minacce di morte ricevute

Non è stato un anno facile quello trascorso da Joana Sanz. La moglie dell'ex difensore di Barcellona e Juventus , Dani Alves , ha ricevuto minacce di morte e ha documentato il tutto attraverso alcuni post su i social network. Motivo? Aver chiesto il divorzio dopo che è scoppiato il "caso Alves" a seguito delle accuse rivolte al brasiliano dopo una serata in discoteca di Barcellona la notte del 30 dicembre scorso.

Dani Alves, gli aggiornamenti dopo le accuse

Dani Alves attualmente è detenuto "in custodia per accuse di violenza sessuale" come ricorda il quotidiano Marca, nel frattempo la moglie che si è trasferita a Madrid ha dovuto fare i conti con una serie di problemi. Oltre alla separazione dal marito, anche la morte della madre per una malattia e, ora, le minacce di morti ricevute. Tanti messaggi che hanno spinto Joana Sanz a denunciare tutto sul suo profilo Instagram.