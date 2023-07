Xavi punge Arteta dopo Barcellona-Arsenal: "Non è normale, gliel'ho detto"

L'amichevole di lusso tra Arsenal e Barcellona , giocata negli Stati Uniti e valida per il Soccer Champions Tour 2023, ha sorriso agli inglesi con il punteggio di 5-3 . Gol a raffica e spattacolo, nel tabellino dei marcatori ci è finito anche Lewandowski ma non è bastato. A fine partita Xavi , allenatore dei blaugrana, ha punto il collega e connazionale Arteta .

Barcellona-Arsenal: parla Xavi

“Ho detto ad Arteta che è stata una gara di Champions League perché l’intensità che mettevano non era normale, non era normale per un’amichevole. Capisco perfettamente che tutti vogliono vincere. Per noi era la prima e poi alcuni giocatori sono stati colpiti da un virus. Quindi per noi è stato difficile“, le parole di Xavi in conferenza stampa.