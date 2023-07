Juve-Milan 6-5 dcr: a Los Angeles è 2-2 al 90' ma ai rigori vince Allegri

CARSON (Usa) - Juve, di rigore. Il primo confronto diretto giocato nella notte italiana è dei bianconeri. La squadra di Allegri batte il Milan ai calci di rigore dopo aver inseguito la formazione rossonera per metà partita. L’amichevole americana non ha ripagato chi - nel cuore della notte - è rimasto sveglio per vedere la sfida; quattro reti, tutte nate da palloni inattivi, poi la serie dei penalty per decretare un vincitore: agli americani i pareggi non piacciono.