Retroscena Beckham, l'acquisto di Messi parte da una clausola del 2007

MIAMI (Usa) - Un piano lungo sedici anni. L’ingaggio di Leo Messi da parte dell’Inter Miami è frutto di una lunga strategia portata avanti dal presidente David Beckham, ex capitano della nazionale inglese oggi alla guida della franchigia statunitense. "Portare Leo Messi all'Inter Miami, in MLS, è un risultato fantastico - sottolinea Beckham - non avrei mai pensato di provare da presidente le stesse sensazioni che avevo quando ero ancora un giocatore. “Quando ho ricevuto la telefonata della conferma dell’acquisto di Messi, ho avuto la stessa emozione che provavo entrando in campo all'Old Trafford o a Wembley”. Beckham ha avuto modo di ottenere delle quote societarie già nel 2007 quando si trasferì al Los Angeles Galaxy, nella MLS americana.

Una strategia nata da lontano

L’ingaggio di Leo Messi da parte dell’Inter Miami parte da lontano. Già nel settembre del 2019, quando Beckham era da pochi mesi alla guida del club, l’ex capitano dell’Inghilterra era andato in avanscoperta con l’entourage del giocatore argentino. “Siamo saliti su un aereo e siamo volati segretamente a Barcellona da Londra - racconta Beckham - abbiamo incontrato Jorge Messi (il padre e agente di Lionel) in un hotel, e abbiamo iniziato a trattare. Sapevamo che in quel momento Messi non sarebbe mai venuto a giocare nella MLS, per quello ci siamo portati avanti dicendo che lo avremmo voluto con noi più avanti, dopo diversi anni. Il padre ha fatto un grosso lavoro di persuasione in questi anni”.