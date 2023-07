Flamengo, caos e botte nello spogliatoio: Pedro preso a pugni dal preparatore atletico

Una brutta storia arriva dal Brasile . Al termine della sfida tra Atletico Mineiro e Flamengo, all'interno dello spogliatoio, Pedro , attaccante ex Fiorentina, è stato preso a pugni dal suo preparatore atletico, Pablo Fernandez , che fa parte dello staff di Sampaoli (allenatore del Flamengo), che in passato aveva avuto problemi anche con Vidal . La punta, in precedenza, si era rifiutata di riscaldarsi durante la partita.

Flamengo, lo sfogo social di Pedro

Lo stesso Pedro ha poi reso pubblica la notizia dell'aggressione fisica subita scrivendo un post sul suo profilo Instragram e allegando una foto completamente nera: “Potrei essere qui a parlare dei pochi minuti che ho giocato nelle ultime partite, ma quello che è successo oggi è stato più grave di quello che può accadere tra quattro righe. Vigliaccamente, senza motivo e inspiegabilmente, sono stato aggredito, con un pugno in faccia, da Pablo Fernandez, membro della commissione tecnica di Sampaoli. La vigliaccheria fisica si è sovrapposta di fronte alla vigliaccheria psicologica che ho subito nelle ultime settimane. Chi pensa di avere il diritto di aggredire l'altro non merita rispetto da nessuno. Ho vissuto molte prove qui nel Flamengo, ma nulla è paragonabile alla vigliaccheria subita oggi. Che Dio perdoni una persona che, nel bel mezzo del 2023, pensa che un'aggressione fisica possa risolvere qualsiasi problema. Grazie GESÙ per l'insegnamento, porgendo l'altra guancia. Papà e mamma grazie per l'educazione che mi avete dato“.