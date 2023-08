L'Australia sogna i Mondiali: valutata la candidatura per il 2034

CANBERRA (AUSTRALIA) - L' Australia sta valutando l'ipotesi di presentare la candidatura per organizzare i Mondiali maschili del 2034 . L'idea nasce dagli ottimi riscontri avuti finora sul torneo iridato femminile, organizzato in coabitazione con la Nuova Zelanda .

Australia, Johnson ci crede

"Riteniamo che il successo del Mondiale femminile sia un trampolino di lancio per altre candidature, come per il Mondiale per club del 2029 e il Mondiale maschile nel 2034", Così James Johnson, Ceo della Federcalcio australiana, apre alla possibilità di presentare la candidatura del Paese per il torneo iridato maschile del 2034. La stessa Australia ospiterà i Giochi Olimpici estivi del 2032 a Brisbane.