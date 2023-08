Mondiali di Calcio B1 non vedenti: azzurri al lavoro a Roccaraso

ROMA - Prosegue la marcia di avvicinamento degli azzurri al Mondiale di Calcio B1 non vedenti in programma a Birmingham dal 15 al 25 agosto. In corso il raduno della comitiva azzurra che alloggia all’Hotel Reale di Roccaraso, in provincia dell’Aquila, e si allena a Cerro di Volturno, in provincia di Isernia. Sabato 12 agosto è previsto il trasferimento all’aeroporto di Fiumicino di Roma, da cui la selezione italiana partirà per Birmingham. I convocati: Riccardo Locatelli, Andrea Chellini, Bryan Ramirez, Jacopo Lilli, Damiano Giunta, Nicola Mauro, Valerio Arancio Febbo, Francesco Cavallotto, Massimo D’Attolico, Paul Iyobo, Giacomo Cerri.