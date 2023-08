Messi "scatena" una folle rissa tra tifosi: pugni e mosse di wrestling!

TEXAS (USA) - Da quando è arrivato Messi l'Inter Miami ha vinto quattro partite di fila. L'impatto dell'argentino sin qui in MLS è stato devastante: 7 gol, con tre doppiette e due magie su punizione , l'ultima realizzata contro Dallas nel match degli ottavi di finale della Leagues Cup vinto dal club di Beckham ai calci di rigore (5-3). Un successo che ha fatto infuriare alcuni tifosi avversari, scatenati fuori lo stadio contro chi indossava la maglia di Messi.

La rissa folle tra tifosi di Messi e Dallas

Fuori dallo stadio è scoppiata una violenta rissa che è diventata virale sui social: due uomini, uno con la maglia dell'Argentina di Messi, si scambiano pugni e spintoni dando vita a scene impressionanti, come fossero su un ring di wrestling. Interviene anche una donna, che blocca un altro tifoso gettandolo a terra. Il video, virale in Rete, dura pochi secondi ma impressiona per la ferocia della lotta.