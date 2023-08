Caso Lecco: le motivazioni del Tar lasciano poche speranze a Perugia e Foggia

Le motivazioni del Tar del Lazio sulla bocciatura della decisione del Collegio di Garanzia del Coni, che aveva escluso il Lecco dalla Serie B per inadempienze relative al rilascio della licenza nazionale per l’utilizzo in deroga dello stadio Euganeo di Padova, dove i manzoniani avevano tardivamente ottenuto di giocare, sembra non lasciare margini per un eventuale accoglimento del ricorso di Perugia e Foggia al Consiglio di Stato, dibattimento fissato per il 29 agosto, salvo anticipazioni. I giudici della Prima Ter guidata dal presidente, e nella circostanza relatore, Francesco Arzillo hanno accolto, in sostanza, le argomentazioni della Figc, sostenendo che il termine del 20 giugno a disposizione del club lombardo, che aveva ottenuto il titolo a disputare la Serie B conquistata nella finale con il Foggia solo il 18, fosse eccessivamente breve per gli adempimenti previsti per il rilascio delle licenze nazionali e, in particolare, relativi allo stadio dove disputare le gare interne della prossima stagione. Ad avviso del collegio giudicante, ciò avrebbe rappresentato una palese violazione della “par condicio“ rispetto a tutte le altre società che avevano avuto 9 giorni a disposizione, considerando che la finale dei playoff di Serie C aveva subito uno slittamento di una settimana senza che la Federazione avesse provveduto all’adeguamento dei relativi termini per l'iscrizione. Tutte le altre società, infatti, avevano usufruito di un primo termine del 15 giugno e di un successivo del 20, mentre per il Lecco il rispetto della prima scadenza era divenuto assolutamente impossibile da rispettare in quanto la certezza dell’acquisizione del titolo di Serie B era avvenuta solo il 18. In questo modo è stato superato anche il principio di invalicabilità dei termini perentori previsto dal rilascio delle licenze nazionali che in passato è stato sempre dichiarato dirimente in ogni sede. Per quanto riguarda il Lecco, dunque, ha avuto un ruolo determinante l’eccezionalità del caso. Inoltre si sono costituite ad adiuvandum tutte le altre 18 società di Serie B, mentre per il Perugia sono intervenuti il Comune del capoluogo umbro, un’associazione di tifosi del Grifo e lo stesso Foggia del presidente Canonico che a sua volta ha proposto ricorso ritenendo che i Satanelli, usciti sconfitti dalla finale dei playoff, avessero diritto a essere ripescati in B, ipotesi tuttavia negata dall’articolo 49 delle Noif che premia in primis le società retrocesse dal cadetteria.