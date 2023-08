Le mamme in tackle per difendere i giovani calciatori da lusso e tentazioni

Le offerte sempre più grandi da parte dei club e degli agenti per i giovani talenti , rischiano di rovinare queste promesse del calcio, tra lusso e tentazione . Per questo motivo due mamme di giovani calciatori hanno deciso di unirsi, per proteggere i giocatori e i loro genitori dalla pressione e dalle offerte shock che potrebbero ricevere. La loro storia è apparsa sul Daily Mirror .

Le mamme unite per difendere i giovani calciatori

Si tratta di Marcia Lewis, madre del giovane talento dell'Arsenal Myles Lewis Skelly, e di Kat Chidac che insieme hanno fondato un gruppo che offre supporto e consigli alle famiglie che vivono queste situazioni attraverso un'app e un podcast. La stessa Marcia Lewis ha raccontato la sua storia con il figlio, ritenuto uno dei migliori talenti della nazione: "Ho rifiutato l'offerta di un grande agente per lasciarlo crescere in tranquillità. Come genitori abbiamo una responsabilità per cosa potrebbe accadere ai nostri figli, che sarebbero tentati dal lusso sin da giovani. Ci sono circa 3.5 milioni di ragazzi che si allenano per trasformare il loro sogno, e le famiglie sono costrette a tanti sacrifici. Alcuni genitori ci hanno raccontato delle pressioni a cui sono esposti: è terribile".