Addio Mazzone, lutto cittadino ad Ascoli Piceno

Funerali Mazzone, maxi schermo in Piazza del Popolo

I funerali si terranno alle ore 16.30 presso la Chiesa di San Francesco, in Piazza del Popolo. Durante i funerali, locali, attività commerciali e uffici pubblici resteranno chiusi. Per l'intera giornata non si svolgeranno eventi di carattere musicale. In considerazione della prevista elevata affluenza di persone che vorranno dare l'ultimo saluto a Carlo Mazzone, verrà installato un maxi schermo in Piazza del Popolo.