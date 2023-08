Travolti da Carlo Mazzone

Ho seguito l’intera diretta dei funerali di Mazzone, non riuscivo a staccarmi, e oggi - se possibile - voglio ancora più bene a Carlo. Sono stato travolto dalle parole così pure e calde dei nipoti. I tre splendidi ragazzi hanno strappato lacrime non soltanto a me, ma anche alle centinaia di persone - tanti i giovani - che hanno voluto essere presenti all’interno della chiesa di San Francesco o in Piazza del Popolo, a Ascoli. La freschezza e la bellezza di quei volti, la dolcezza e la pienezza del ricordo, le brevi interruzioni dovute alla commozione e, dominante, il senso della famiglia esaltato attraverso la figura di un «nonno che rientrava sempre a casa la domenica sera o il lunedì, anche da Udine o da Cagliari, e mangiavamo tutti insieme. Se aveva perso restavamo in silenzio, ma dopo ogni sua vittoria potevamo fare tutto quello che ci pareva». «Siate forti e gagliardi» ci ripeteva spesso «gentili e rispettosi con tutti». Inviti pronunciati e ascoltati tante volte, specie in occasioni tristi come l’addio a una persona cara: uscendo dalla bocca di quei giovani, però, hanno prodotto qualcosa di indescrivibile e struggente.