Rummenigge perdona il bacio di Rubiales: la frase che ha spiazzato tutti

MONACO (Germania) - Il successo della Spagna femminile sta passando in secondo piano rispetto ai festeggiamenti della squadra che hanno coinvolto il presidente federale Rubiales. Un bacio non richiesto alla giocatrice Hermoso ha scatenato critiche da tutto il mondo, nonostante il commento della giocatrice. "È stato un gesto reciproco del tutto spontaneo - ha spiegato la calciatrice spagnola - per l’immensa gioia relativa alla vittoria del Mondiale. Abbiamo un ottimo rapporto con il presidente, il suo è stato un gesto naturale di affetto e gratitudine".