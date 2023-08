Tragedia in Madagascar: ressa per entrare allo stadio, morte 13 persone

ANTANANARIVO (Madagascar) - Cinquanta mila persone accalcate addosso ai cancelli dello stadio, una ressa incontrollata e una tragedia che si sarebbe potuta evitare. Tredici morti e centinaia di feriti in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi delle Isole dell'Oceano indiano avvenuta ad Antananarivo, in Madagascar.

La ressa mortale allo stadio

Allo stadio Barea, una folla incontrollata e incontrollabile ha schiacciato decine di persone contro i cancelli di entrata. Un incidente che il servizio d’ordine dell’impianto non è riuscito a evitare. Tra le tredici vittime, sette bambini che erano in coda per entrare nell’impianto. La Croce Rossa parla di almeno 107 feriti ricoverati in diversi ospedali della città.