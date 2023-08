Mancini e l'Arabia esaudita: lo sfogo prima della presentazione di oggi

ROMA - Settanta milioni sul piatto e l’Arabia è esaudita. Al-Roberto ha firmato, lasciando agli arabi la piacevole sensazione di aver portato via all’Europa un altro simbolo di un calcio che i principi del deserto considerano ormai retaggio del passato. "Dopo aver fatto la storia in Europa è l’ora di fare la storia in Arabia Saudita", promette Mancini nel video diffuso dalla federazione saudita su Twitter. Prima di volare in Arabia, la chiacchierata telefonica con Italo Cucci, direttore editoriale di Italpress: "In Italia mi hanno trattato come il mostro di Firenze...". Il nuovo mondo di Mancini sono i grattacieli di Tahlia Street, la sabbia che avvolge Riyad generando a volte delle tempeste, il caldo oltre i 50 gradi in una stagione estiva che si protrae fino a ottobre e il palazzo reale nel quale probabilmente il nuovo commissario tecnico della nazionale si recherà nelle prossime ore per stringere la mano al principe Mohammad Bin Salman in persona. Ieri Mancio s’è tuffato per l’ultima volta nel mare di Senigallia, poi è tornato a Roma per sistemare i bagagli e stamattina parte per Riyad. Sulla pista dell’aeroporto Re Khalid, intorno all’ora di pranzo, ci sarà ad attenderlo il presidente federale Al Misehal, influentissimo dirigente molto vicino al numero uno della Fifa Infantino, l’uomo che corteggiò anche Mourinho e che ha chiuso l’operazione col supporto del segretario generale Al-Kassim e su input del governo. Sì perché dietro l’ingaggio di un allenatore che oggi verrà presentato in grande stile dentro un lussuoso hotel della capitale c’è una volontà politica che va ben oltre il calcio. Gli arabi stanno già costruendo, milione su milione, quello che nei loro progetti diventerà “il miglior campionato del mondo”; ecco, nei loro piani è incluso lo sviluppo di una nazionale che ha già battuto l’Argentina agli ultimi Mondiali e che d’ora in avanti dovrà guidare lo sviluppo del movimento.