"Mancini in Arabia? Dante lo metterebbe all'inferno", la scomunica della Nazionale Preti

ROMA - "Non volevo dirlo, ma mi è scappato: Dante lo metterebbe all’inferno". Così Don Jordan Coraglia, presidente della Nazionale dei Preti, commenta la decisione di Roberto Mancini di dimettersi da commissario tecnico dell'Italia per accettare la corte della selezione dell’Arabia Saudita. ”Quando succedono cose a livello internazionale - afferma Coraglia - non si sa mai al tutto quello che ci sta dietro. Sicuramente però c’è dietro qualcosa che ha fatto sì che la cosa non sia stata molto trasparente. Lasciare la Nazionale in questo modo per poi prendere subito dopo un altro incarico sa molto di cosa già pensata”.