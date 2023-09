Bufera Van Gaal, attacco alla Fifa: "Mondiali all'Argentina a tavolino"

AMSTERDAM (Olanda) - L’eliminazione per mano dell’Argentina agli ultimi Mondiali del Qatar non è andata giù all’ex ct dell’Olanda Louis Van Gaal. La formazione orange, estromessa dal torneo soltanto ai calci di rigore dalla selezione albiceleste - secondo l’ex allenatore - fu penalizzata contro i sudamericani. Nell’ultima intervista concessa - in occasione di un premio della Lega calcio olandese - Van Gaal è tornato sull’argomento sollevando dei sospetti significativi.