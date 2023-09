Sviene in campo dopo uno scontro: il portiere avversario gli salva la vita

ROMA - "Una bellissima storia a lieto fine": il club dilettante Sambuceto, sui propri canali social, definisce così quanto accaduto lo scorso lunedì, quando, durante un allenamento congiunto degli Under 19 con la Folgore Delfino Curi Pescara, il portiere del Sambuceto Federico Maiano, dopo uno scontro di gioco, è caduto a terra privo di sensi. A quel punto il portiere e capitano avversario, Tomasch Calore è intervenuto tempestivamente in campo, estraendo la lingua di Maiano che è tornato a respiraer regolarmente: un gesto che può aver salvato la vita del portiere. Tempestivo anche l'intervento del personale sanitario: il 118 ha trasportato il ragazzo in ospedale dove è rimasto sotto osservazione: la prima Tac, fatta immediatamente dopo lo scontro, ha dato esiti negativi. Nella serata di ieri le dimissioni